У ніч на 30 жовтня Росія атакувала 705 цілями — більшість знищено

Військовослужбовець мобільної вогневої групи ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Україна відбила чергову масовану повітряну атаку Росії в ніч на 30 жовтня. За даними Повітряних сил Збройних сил України, ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури, використавши сотні дронів-камікадзе, ракети повітряного, наземного та морського базування.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Упродовж ночі українські радіотехнічні війська зафіксували 705 засобів повітряного нападу — 52 ракети, з яких 9 були балістичними, та 653 безпілотники різних типів, переважно Shahed. Атака здійснювалася з територій Росії — з Курської, Воронезької, Саратовської, Ростовської, Нижньогородської областей, а також із тимчасово окупованого Криму та акваторії Чорного моря.

Росія застосувала широкий спектр озброєнь:

653 ударних дрони типу Shahed і "Гербера";

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

5 балістичних ракет Іскандер-М / KN-23;

8 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Іскандер-К;

30 крилатих ракет Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

1 ракета Х-31П.

Відбиття атаки здійснювали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи протидії безпілотникам.

Станом на 11:30 ППО ЗСУ знищила або подавила 623 повітряні цілі, зокрема:

592 дрони типу Shahed та інші БпЛА;

7 крилатих ракет "Калібр";

1 крилату ракету Іскандер-К;

21 ракету Х-101;

2 керовані ракети Х-59/69.

Статистика збитих цілей 30 жовтня. Фото: ПС ЗСУ

Попри успішну роботу сил ППО, зафіксовано прямі влучання 16 ракет і 63 безпілотників у різних регіонах країни. Уламки збитих апаратів падали на 19 локаціях, що призвело до пошкоджень цивільної інфраструктури.

Наразі уточнюються дані про три ворожі ракети, які було втрачено з радарів — місця їх падіння та наслідки з’ясовуються.

Нагадаємо, на російський масований обстріл України відреагував Володимир Зеленський. Президент сказав, які об'єкти стали мішенню Росії. Також раніше глава держави заявляв, що російські "Шахеди" стало важче збивати за балістику.

Тим часом в ДТЕК заявили, що кілька теплоелектростанцій отримали серйозні пошкодження.