Мощный тайфун Конг-Рэй пронесся по Тайваню — двое погибших и 515 раненых

Последствия тайфуна в Тайване. Фото: REUTERS/Angie Teo

На Тайване пронесся мощный тайфун Конг-Рэй. В результате погибли два человека, а также 515 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 1 ноября.

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🇹🇼Typhoon Kong-Rey Makes Landfall In Taiwan!



3 категории категорий имеет только landfall tonight in Asia starting with Taiwan. Reports say at least one killed.



К счастью, на острове были разбиты и уровни были уничтожены. Вблизи 35,000 священников были mobilized in advance to… https://t.co/EfWGqjFksh pic.twitter.com/cYXuRH8Dxg — Nathan Cervera (@nathan_cervera) October 31, 2024

Тайфун на Тайване

Конг-Рей обрушился на горное и малонаселенное восточное побережье Тайваня 31 октября, став крупнейшим штормом, поразившим остров за последние почти 30 лет. После этого он прошел через центральную часть Тайваня, а затем вошел в Тайваньский пролив и направился на север.

Последствия тайфуна в Тайване. Фото: REUTERS/Angie Teo

Пожарная служба сообщила о двух погибших — одном человеке, на грузовик которого упало дерево в центральной части Тайваня, и еще одном в Тайбэе, на которого упала электрическая опора. Также известно о 515 раненых.

Во время тайфуна в восточных горах выпало более 1,2 метра осадков, а порывы ветра, которые достигали скорости более 130 км/ч, в ночь на 1 ноября пронеслись над мегаполисом Тайбэй, повалив более 2 000 деревьев и сотни уличных знаков.

Непогода на Тайване. Фото: Rich-Sunshine Inn/via REUTERS

"Мы все еще должны напомнить всем, что периферия тайфуна все еще будет влиять на все части страны, особенно на жителей Мацу и горных районов по всей стране, и они должны обращать внимание на локальные сильные ливни", — заявил президент Тайваня Лай Чинте.

Напомним, в США в результате мощного тропического урагана "Хелен" погибли по меньшей мере 44 человека. Ветер достиг такой силы, что срывал крыши с построек и вырывал деревья с корнями.

Ранее Вьетнамом пронесся мощный тайфун Яги, повлекший за собой масштабные разрушения. Десятки человек погибли, а сотни получили травмы.