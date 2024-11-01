Потужний тайфун Конг-Рей пронісся Тайванем — двоє загиблих і 515 поранених

Наслідки тайфуну на Тайвані. Фото: REUTERS/Angie Teo

На Тайвані пронісся потужний тайфун Конг-Рей. Внаслідок цього загинули двоє людей, а також 515 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 1 листопада.

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🇹🇼Typhoon Kong-Rey Makes Landfall In Taiwan!



The category 3 typhoon has just made landfall tonight in Asia starting with Taiwan. Reports say at least one killed.



Luckily the island was prepared and the streets were deserted. Nearly 35,000 soldiers were mobilized in advance to… https://t.co/EfWGqjFksh pic.twitter.com/cYXuRH8Dxg — Nathan Cervera (@nathan_cervera) October 31, 2024

Тайфун на Тайвані

Конг-Рей обрушився на гірське і малонаселене східне узбережжя Тайваню 31 жовтня, ставши найбільшим штормом, що вразив острів за останні майже 30 років. Після цього він пройшов через центральну частину Тайваню, а потім увійшов у Тайванську протоку та попрямував на північ.

Наслідки тайфуну на Тайвані. Фото: REUTERS/Angie Teo

Пожежна служба повідомила про двох загиблих — одну людину, на вантажівку якої впало дерево в центральній частині Тайваню, і ще одну в Тайбеї, на яку впала електрична опора. Також відомо про 515 поранених.

Під час тайфуну в східних горах випало понад 1,2 метра опадів, а пориви вітру, які досягали швидкості понад 130 км/год, в ніч проти 1 листопада пронеслися над мегаполісом Тайбей, поваливши понад 2 000 дерев та сотні вуличних знаків.

Негода на Тайвані. Фото: Rich-Sunshine Inn/via REUTERS

"Ми все ще маємо нагадати всім, що периферія тайфуну все ще впливатиме на всі частини країни, особливо на жителів Мацу і гірських районів по всій країні, і вони повинні звертати увагу на локальні сильні зливи", — заявив президент Тайваню Лай Чінте.

Нагадаємо, у США внаслідок потужного тропічного урагану "Хелен" загинуло щонайменше 44 особи. Вітер досяг такої сили, що зривав дахи з будівель і виривав дерева з корінням.

Раніше В'єтнамом пронісся потужний тайфун Ягі, який спричинив масштабні руйнування. Десятки людей загинули, а сотні отримали травми.