На Сумской области в результате вражеских ударов пострадали пять человек, среди них ребенок

Разрушенный обстрелом дом. Фото: Нацполиция

На Сумщине пять человек получили ранения в результате обстрелов со стороны Российской Федерации. Среди пострадавших есть один ребенок.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в среду, 22 января.

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Обстрелы Сумской области

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 64 населенных пункта области. Было зафиксировано 296 ударов с применением различных видов вооружения. В частности враг применял управляемые авиационные бомбы и беспилотники.

"В результате вражеских попаданий ранения получили четыре человека и пятилетний ребенок. Повреждены 25 частных домов и помещения предприятия", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на местах событий работали следственно-оперативные группы полиции и все другие необходимые специальные службы.

Правоохранители фиксируют последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция

Разрушенное обстрелом здание. Фото: Нацполиция

Поврежденное помещение. Фото: Нацполиция

Правоохранители на месте обстрела. Фото: Нацполиция

Полицейский ограждает место обстрела. Фото: Нацполиция

Напомним, в Сумах прозвучали взрывы. Воздушные силы сообщали о запуске вражеских дронов и авиабомб в направлении города.

Ранее мы сообщали, что армия РФ начала чаще обстреливать Сумскую и Черниговскую области авиационными бомбами. Враг пытается распылить подразделения Вооруженных сил Украины, чтобы ослабить более важные направления обороны.