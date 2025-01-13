На Сумщині через атаку дрона запровадили аварійні відключення

Наслідки удару по Сумській області. Фото ілюстративне: МВС

У Сумській області у понеділок, 13 січня, російський безпілотник впав на території об'єкта критичної інфраструктури Путивльської громади. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації у понеділок, 13 січня.

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Повідомляється, що без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів області. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — говориться у повідомленні ОВА.

Звіт про обстріл Сумської області. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Сумах нещодавно пролунали вибухи. У регіоні та обласному центрі зафіксували присутність ворожого БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня росіяни обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Ворог застосував артилерію і випустив дрони.