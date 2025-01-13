Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Вражеский дрон атаковал Сумщину — в ОВА доложили о последствиях arrow

Вражеский дрон атаковал Сумщину — в ОВА доложили о последствиях

13 января 2025 18:04
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
На Сумщине из-за атаки дрона ввели аварийные отключения
Последствия удара по Сумской области. Фото иллюстративное: МВД
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Сумской области в понедельник, 13 января российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской громады. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации в понедельник, 13 января.

Читайте также:

Военный БпЛА атаковал Сумскую область

Сообщается, что без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов области. Сейчас о пострадавших не сообщается.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении ОВА.

сообщение Сумской ОВА
Отчет об обстреле Сумской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Сумах недавно прозвучали взрывы. В регионе и областном центре зафиксировали присутствие вражеского БпЛА.

Напомним, в ночь на 12 января россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Враг применил артиллерию и выпустил дроны.

Сумская область обстрелы оккупанты война в Украине БпЛА

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:09 Зеленский отреагировал на предложение встречи от Фицо

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

19:05 Буковель в январе — что подорожало и подешевело после Нового года

18:45 Срок бронирования истекает — кого могут мобилизовать

18:31 Костюк ради победы пришлось сломать ракетку — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:16 Безуглая негативно высказалась в отношении представителей ЛГБТ

18:11 Помощник уклонистов из Одесчины может сесть на восемь лет

18:04 Вражеский дрон атаковал Сумщину — в ОВА доложили о последствиях

18:04 Перекрытие центра Киева — в полиции привели новые детали

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

19:09 Зеленский отреагировал на предложение встречи от Фицо

19:05 Буковель в январе — что подорожало и подешевело после Нового года

18:45 Срок бронирования истекает — кого могут мобилизовать

18:31 Костюк ради победы пришлось сломать ракетку — видео

18:16 Безуглая негативно высказалась в отношении представителей ЛГБТ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:11 Помощник уклонистов из Одесчины может сесть на восемь лет

18:04 Вражеский дрон атаковал Сумщину — в ОВА доложили о последствиях

18:04 Перекрытие центра Киева — в полиции привели новые детали

17:41 В Раде предлагают уволить министра энергетики Галущенко

17:39 Беларусь перебрасывает войска на границу с Украиной

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году