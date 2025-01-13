На Сумщине из-за атаки дрона ввели аварийные отключения

Последствия удара по Сумской области. Фото иллюстративное: МВД

В Сумской области в понедельник, 13 января российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской громады. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации в понедельник, 13 января.

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Сообщается, что без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов области. Сейчас о пострадавших не сообщается.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении ОВА.

Отчет об обстреле Сумской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Сумах недавно прозвучали взрывы. В регионе и областном центре зафиксировали присутствие вражеского БпЛА.

Напомним, в ночь на 12 января россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Враг применил артиллерию и выпустил дроны.