Сили ППО України збили за тиждень понад 400 дронів та ракет

Мобільна вогнева група ППО. Фото: НГУ

Повітряні сили ЗСУ завдають ударів и вражають цілі росіян як в небі, так і на землі. Так, лише за тиждень силами ППО було знищено понад 400 ворожих дронів та ракет, а іншими засобами було ліквідовано російських окупантів і їх військову техніку.

Про це у Telegram звітують Повітряні сили ЗСУ.

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Протягом тижня з 6 по 12 січня 2025 року силами ППО було збито понад 400 засобів повітряного нападу противника, а саме:

4 ракети різних типів;

299 ударних БпЛА типу "Shahed";

67 розвідувальних БпЛА;

30 БпЛА інших типів.

Крім того, за тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила 40 вильотів на винищувальне прикриття, бойове застосування та авіаційну підтримку наземних підрозділів.

"Українські пілоти знищили 43 повітряні цілі, завдали десятки авіаударів по противнику бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, скупчення техніки та живої сили, польові склади боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Також за цей тиждень воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 95 уражень FPV-дронами та 50 успішних скидів з БпЛА.

"Ліквідовано 75 чоловік живої сили противника, 2 бойові машини піхоти, 4 одиниці автомобільної техніки, виконано 24 вогневі завдання", — додали у ПС.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 січня Росія запустила по Україні 94 ударні БпЛА та дрони-імітатори. Сили ППО збили 60 з них, ще 34 було локаційно втрачено.

Також ми писали, що на днях президент України Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери гарантовано передадуть Україні 19 систем ППО. Наразі лише стоїть питання, як їх отримати у найкоротші терміни.