Силы ПВО Украины сбили за неделю более 400 дронов и ракет

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: НГУ

Воздушные силы ВСУ наносят удары и поражают цели россиян как в небе, так и на земле. Так, только за неделю силами ПВО было уничтожено более 400 вражеских дронов и ракет, а другими средствами было ликвидировано российских оккупантов и их военную технику.

Об этом в Telegram отчитываются Воздушные силы ВСУ.

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В течение недели с 6 по 12 января 2025 года силами ПВО было сбито более 400 средств воздушного нападения противника, а именно:

4 ракеты различных типов;

299 ударных БпЛА типа "Shahed";

67 разведывательных БпЛА;

30 БпЛА других типов.

Кроме того, за неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила 40 вылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений.

"Украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели, нанесли десятки авиаударов по противнику бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, скопления техники и живой силы, полевые склады боеприпасов", — говорится в сообщении.

Также за эту неделю воины Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершили 95 поражений FPV-дронами и 50 успешных сбросов с БпЛА.

"Ликвидировано 75 человек живой силы противника, 2 боевые машины пехоты, 4 единицы автомобильной техники, выполнено 24 огневые задачи", — добавили в ВС.

Напомним, что в ночь на 12 января Россия запустила по Украине 94 ударные БпЛА и дроны-имитаторы. Силы ПВО сбили 60 из них, еще 34 были локально потеряны.

Также мы писали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры гарантированно передадут Украине 19 систем ПВО. Сейчас лишь стоит вопрос, как их получить в кратчайшие сроки.