Росіяни посилили обстріли Сумської і Чернігівської областей

Росіяни обстрілюють Україну. Фото ілюстративне: sumy.today

Армія Російської Федерації почала частіше обстрілювати Сумську та Чернігівську області авіаційними бомбами. Ворог намагається розпорошити підрозділи Збройних сил України, щоб послабити більш важливі напрямки оборони

Про це речник оперативного командування "Північ" полковник Вадим Мисник повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 21 січня.

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Мисник заявив, що російські війська посилили удари по Сумській і Чернігівській областях, зокрема із застосуванням керованих та некерованих авіаційних бомб.

Він зазначив, що таким чином ворог намагається змусити українських воїнів обороняти всю прикордонну зону. Це дасть змогу російським загарбникам зосередити зусилля на важливих для них ділянках фронту.

Раніше ми писали, що у Сумській області російський безпілотник впав на території об'єкта критичної інфраструктури Путивльської громади. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Сумах нещодавно пролунали вибухи. У регіоні та обласному центрі зафіксували присутність ворожого безпілотника.