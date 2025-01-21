Россияне усилили обстрелы Сумской и Черниговской областей

Россияне обстреливают Украину. Фото иллюстративное: sumy.today

Армия Российской Федерации начала чаще обстреливать Сумскую и Черниговскую области авиационными бомбами. Враг пытается распылить подразделения Вооруженных сил Украины, чтобы ослабить более важные направления обороны

Об этом спикер оперативного командования "Север" полковник Вадим Мысник сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 21 января.

Читайте также:

Россияне обстреливают Сумщину и Черниговщину

Мысник заявил, что российские войска усилили удары по Сумской и Черниговской областям, в частности с применением управляемых и неуправляемых авиационных бомб.

Он отметил, что таким образом враг пытается заставить украинских воинов оборонять всю пограничную зону. Это позволит российским захватчикам сосредоточить усилия на важных для них участках фронта.

Ранее мы писали, что в Сумской области российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры и Путивльской общины. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в Сумах недавно прозвучали взрывы. В регионе и областном центре зафиксировали присутствие вражеского беспилотника.