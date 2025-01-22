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На Сумщині внаслідок ворожих ударів постраждало п'ятеро людей

22 січня 2025 08:50
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Сумській області внаслідок ворожих ударів постраждало п'ятеро людей, серед них дитина
Зруйнований обстрілом будинок. Фото: Нацполіція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На Сумщині пятеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілів з боку Російської Федерації. Серед постраждалих є одна дитина.

Про це повідомили в Національній поліції України у середу, 22 січня.

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Упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли 64 населених пункти області. Було зафіксовано 296 ударів із застосуванням різних видів озброєння. Зокрема ворог застосовував керовані авіаційні бомби та безпілотники.

"Внаслідок ворожих влучань поранення отримали четверо людей та пʼятирічна дитина. Пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та всі інші необхідні спеціальні служби.

правоохоронець
Правоохоронці фіксують наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція
зруйнована будівля
Зруйнована обстрілом будівля. Фото: Нацполіція
обстріли
Пошкоджене приміщення. Фото: Нацполіція
правоохоронці на місці обстрілу
Правоохоронці на місці обстрілу. Фото: Нацполіція
правоохоронець
Поліцейський огороджує місце обстрілу. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Сумах пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про запуск ворожих дронів та авіабомб у напрямку міста.

Раніше ми повідомляли, що армія РФ почала частіше обстрілювати Сумську та Чернігівську області авіаційними бомбами. Ворог намагається розпорошити підрозділи Збройних сил України, щоб послабити більш важливі напрямки оборони.

Сумська область обстріли війна в Україні поранення ракетний удар

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