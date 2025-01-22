На Сумській області внаслідок ворожих ударів постраждало п'ятеро людей, серед них дитина

На Сумщині внаслідок ворожих ударів постраждало п'ятеро людей
На Сумщині пятеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілів з боку Російської Федерації. Серед постраждалих є одна дитина.
Про це повідомили в Національній поліції України у середу, 22 січня.
Обстріли Сумської області
Упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли 64 населених пункти області. Було зафіксовано 296 ударів із застосуванням різних видів озброєння. Зокрема ворог застосовував керовані авіаційні бомби та безпілотники.
"Внаслідок ворожих влучань поранення отримали четверо людей та пʼятирічна дитина. Пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства", — говориться у повідомленні.
Повідомляється, що на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та всі інші необхідні спеціальні служби.
Нагадаємо, у Сумах пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про запуск ворожих дронів та авіабомб у напрямку міста.
Раніше ми повідомляли, що армія РФ почала частіше обстрілювати Сумську та Чернігівську області авіаційними бомбами. Ворог намагається розпорошити підрозділи Збройних сил України, щоб послабити більш важливі напрямки оборони.
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