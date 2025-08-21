Видео
На Сумщине россияне атаковали дронами авто медиков — есть раненый

На Сумщине россияне атаковали дронами авто медиков — есть раненый

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:21
Обстрел Сумщины 21 августа - какие последствия
Последствия обстрела Сумщины. Фото: Telegram Олега Григорова

В селе Середина-Буда на Сумщине во время обстрелов российскими дронами был уничтожен автомобиль медиков. В результате атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Читайте также:
На Сумщине россияне атаковали дронами авто медиков — есть раненый - фото 1
Пост Григорова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Сумщины

"Прицельным ударом россияне уничтожили автомобиль медиков в Середине-Буде. Утром враг атаковал транспорт дронами, когда машина выехала для оказания паллиативной помощи пациенту", — говорится в сообщении.

Григоров отметил, что в момент удара медик находился в квартире, а водитель — около подъезда. Оба не пострадали.

Глава ОВА также сообщил, что впоследствии россияне снова ударили по громаде. Пострадал гражданский мужчина, его госпитализировали.

Напомним, ночью 21 августа под удар в Мукачево попало предприятие. В результате атаки были разрушены складские помещения и вспыхнул пожар.

Кроме того, дым охватил один из самых известных замков в Украине. На месте попадания работали экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
