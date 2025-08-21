Відео
Головна Новини дня На Сумщині окупанти атакували дронами авто медиків — є поранений

На Сумщині окупанти атакували дронами авто медиків — є поранений

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 15:21
Обстріл Сумщини 21 серпня - які наслідки
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: Telegram Олега Григорова

У селі Середина-Буда на Сумщині під час обстрілів російськими дронами був знищений автомобіль медиків. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

Читайте також:
На Сумщині окупанти атакували дронами авто медиків — є поранений - фото 1
Пост Григорова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Сумщини

"Прицільним ударом росіяни знищили автомобіль медиків у Середині-Буді. Вранці ворог атакував транспорт дронами, коли машина виїхала для надання паліативної допомоги пацієнту", — йдеться у повідомленні.

Григоров зазначив, що в момент удару медик перебував у квартирі, а водій – біля під’їзду. Обидва не постраждали.

Очільник ОВА також поінформував, що згодом росіяни знову вдарили по громаді. Постраждав цивільний чоловік, його госпіталізували.

Нагадаємо, вночі 21 серпня під удар у Мукачеві потрапило підприємство. Внаслідок атаки були зруйновані складські приміщення та спалахнула пожежа.

Крім того, дим охопив один із найвідоміших замків в Україні. На місці влучання працювали екстрені служби, які ліквідують наслідки атаки.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
