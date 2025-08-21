Обстріл Сумщини 21 серпня - які наслідки

На Сумщині окупанти атакували дронами авто медиків — є поранений
У селі Середина-Буда на Сумщині під час обстрілів російськими дронами був знищений автомобіль медиків. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.
Що відомо про обстріл Сумщини
"Прицільним ударом росіяни знищили автомобіль медиків у Середині-Буді. Вранці ворог атакував транспорт дронами, коли машина виїхала для надання паліативної допомоги пацієнту", — йдеться у повідомленні.
Григоров зазначив, що в момент удару медик перебував у квартирі, а водій – біля під’їзду. Обидва не постраждали.
Очільник ОВА також поінформував, що згодом росіяни знову вдарили по громаді. Постраждав цивільний чоловік, його госпіталізували.
Нагадаємо, вночі 21 серпня під удар у Мукачеві потрапило підприємство. Внаслідок атаки були зруйновані складські приміщення та спалахнула пожежа.
Крім того, дим охопив один із найвідоміших замків в Україні. На місці влучання працювали екстрені служби, які ліквідують наслідки атаки.
