В Украине резко падает количество поступающих - в чем причина

Студенты на паре. Фото: nupp.edu.ua

Количество абитуриентов, которые сдают национальный мультипредметный тест (НМТ) и подают документы в вузы, за последние два года существенно сократилось. Основная причина — массовый выезд молодежи за границу в 17 лет, когда еще не действуют ограничения на пересечение границы.

Об этом сообщил основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк в эфире программы День.LIVE.

По его словам, если раньше к поступлению готовились около 300 тысяч школьников, то сейчас их только примерно 200 тысяч.

"Сейчас это послабление может заставить семнадцатилетних не выезжать и поступать в украинские вузы, укореняться здесь за те же годы, и мы потеряем значительно меньше людей", — отметил Кондратюк, комментируя инициативу о разрешении выезда ребят 18-22 лет.

Эксперт также напомнил, что количество государственных университетов уже сократили — со 155-170 до примерно 100.

Однако даже после этого остается профицит мест, ведь система образования до сих пор рассчитана на демографический пик 2008 года.

Напомним, правительство приняло постановление, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу. С 28 августа оно уже вступило в силу.

По данным ГПСУ, фиксируются первые случаи выезда из Украины, но ажиотажа пока нет.