В Україні різко падає кількість вступників - в чому причина

Кількість абітурієнтів, які складають національний мультипредметний тест (НМТ) та подають документи до вишів, за останні два роки суттєво скоротилася. Основна причина — масовий виїзд молоді за кордон у 17 років, коли ще не діють обмеження на перетин кордону.

Про це повідомив засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк в ефірі програми День.LIVE.

В Україні різко падає кількість вступників

За його словами, якщо раніше до вступу готувалися близько 300 тисяч школярів, то зараз їх лише приблизно 200 тисяч.

"Зараз це послаблення може змусити сімнадцятирічних не виїжджати та вступати до українських вишів, вкорінюватись тут за ті самі роки, і ми втратимо значно менше людей", — зазначив Кондратюк, коментуючи ініціативу щодо дозволу виїзду хлопців 18-22 років.

Експерт також нагадав, що кількість державних університетів уже скоротили — зі 155-170 до приблизно 100.

Проте навіть після цього залишається профіцит місць, адже система освіти досі розрахована на демографічний пік 2008 року.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Від 28 серпні вона вже набрала чинності.

За даними ДПСУ, фіксуються перші випадки виїзду з України, але ажіотажу наразі немає.