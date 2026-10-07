На Солнце зафиксировали девять вспышек: прогноз магнитных бурь на 7 октября

Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

На Солнце за последние сутки зафиксировали сразу три вспышки класса М, самой мощной из которых стала М1,9. В то же время 7 октября, в среду, магнитных бурь на Земле не ожидается: геомагнитное поле прогнозируется от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность будет оставаться низкой.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какой будет солнечная активность 7 октября

За последние сутки солнечная активность была умеренной. За этот период на Солнце зафиксировали девять вспышек класса В, шесть вспышек класса С и три вспышки класса М.

Самым мощным стала вспышка класса М1,9. Такие вспышки относятся к средним по мощности среди крупных солнечных вспышек. М1,9 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм. В среду ожидается низкая солнечная активность с возможным появлением вспышек класса С.

Какова вероятность магнитных бурь

На 7 октября прогнозируются следующие показатели:

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вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;

вероятность вспышки на Солнце класса М — 15%;

вероятность вспышки на Солнце класса Х — 1%;

количество солнечных пятен — 33.

Напоминаем, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Предупреждения о таких явлениях позволяют учитывать потенциальные факторы риска для здоровья в периоды повышенной солнечной активности.

Мы писали, что октябрь пройдет без экстремальных магнитных бурь. Но, несмотря на это, метеозависимым украинцам стоит внимательно следить за своим самочувствием: с 12 по 16 октября прогнозируется мощный геомагнитный шторм.

Новини.LIVE сообщали, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что 5–11 октября в Украине наступит период "бабьего лета". В течение недели ожидается преимущественно сухая, солнечная и теплая погода, а температура будет постепенно повышаться.