На Сонці зафіксували дев'ять спалахів: прогноз магнітних бур на 7 жовтня

Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

На Сонці за останню добу зафіксували одразу три спалахи класу М, найпотужнішим із яких став М1,9. Водночас 7 жовтня, у середу, магнітних бур на Землі не очікується: геомагнітне поле прогнозують від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде сонячна активність 7 жовтня

Протягом останньої доби сонячна активність була помірною. За цей період на Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу В, шість спалахів класу С та три спалахи класу М.

Найпотужнішим став спалах класу М1,9. Такі спалахи належать до середніх за потужністю серед великих сонячних спалахів. М1,9 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм. У середу очікується низька сонячна активність із можливою появою спалахів класу С.

Яка ймовірність магнітних бур

На 7 жовтня прогнозують такі показники:

Читайте також:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці класу М — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%;

кількість сонячних плям — 33.

Нагадуємо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Попередження про такі явища дають змогу враховувати потенційні фактори ризику для здоров'я у періоди підвищеної сонячної активності.

Ми писали, що жовтень пройде без екстремальних магнітних бур. Але, попри це, метеозалежним українцям варто бути уважними до свого самопочуття: з 12 до 16 жовтня прогнозують потужний геомагнітний шторм.

Новини.LIVE інформували, що синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що 5–11 жовтня в Україні встановиться період "бабиного літа". Протягом тижня очікується переважно суха, сонячна та тепла погода, а температура поступово підвищуватиметься.