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Главная Новости дня На Солнце три вспышки класса B: прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце три вспышки класса B: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
5 октября 2026 09:17
Магнитные бури 5 октября: прогноз на сегодня для метеочувствительных
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: Pexels

В понедельник, 5 октября, на Земле не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне, а на Солнце произошло три вспышки B-класса, не оказывающие существенного влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 5 октября

Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки класса С.

Солнечная активность на 5 октября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 15
Магнітні бурі 5 жовтня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: Pexels

Как возникают магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за активности Солнца. Во время мощных солнечных вспышек или корональных выбросов массы в космос выбрасываются большие потоки заряженных частиц — преимущественно протонов и электронов.

Если такой поток направлен в сторону Земли, частицы могут достичь её примерно за один-три дня.

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Взаимодействуя с магнитным полем нашей планеты, они вызывают его сильные колебания и нарушения, которые и называют магнитной бурей.

Во время мощных бурь могут возникать яркие полярные сияния, а также временные перебои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем.

В то же время не каждая солнечная вспышка приводит к магнитной буре, поскольку для этого выброс должен быть достаточно мощным и направленным в сторону Земли.

Как писали Новини.LIVE, погода в Украине 5 октября ожидается преимущественно облачной, но теплой. В то же время на севере синоптики прогнозируют небольшие дожди.

Кроме того, с начала 2026 года объем ледников Швейцарии сократился на 5,5%. Эксперты связывают стремительное таяние с аномальной жарой и глобальными климатическими изменениями, на фоне которых Европа нагревается быстрее других континентов.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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