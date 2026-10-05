До +23 °С и местами дожди: прогноз погоды в Украине на 5 октября

Женщины с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 5 октября, прогнозируется преимущественно облачная и теплая погода. На севере местами пройдут небольшие дожди, тогда как в большинстве областей осадков не ожидается, а дневная температура будет достигать +16…+23 °С.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз Укргидрометцентра на 5 октября

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что в понедельник, 5 октября, в Украине будет переменная облачность. На большей части территории осадков не ожидается, лишь на севере страны местами возможен небольшой дождь.

В северо-западной части Украины и Карпатах ночью и утром местами прогнозируется туман.

Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с.

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Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, а днём — +16…+21 °С.

Карта прогноза погоды на 5 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз Meteoprog на 5 октября

Синоптики Meteoprog прогнозируют преимущественно облачную погоду в центральных областях. При этом существенных осадков не ожидается.

В Винницкой области днем температура поднимется до +20 °С, в Черкасской — до +20 °С, Кировоградской — до +21 °С, Полтавской — до +19 °С, а Днепропетровской — до +21 °С.

На севере будет облачно, местами возможны небольшие дожди. В Киевской области днем ожидается около +19 °С, в Житомирской — +20 °С, в Черниговской — +18 °С, в Сумской — +17 °С.

В западных областях существенных осадков не прогнозируется. Днем температура составит +19…+22 °С. Самые высокие показатели ожидаются в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — до +22 °С.

На востоке будет преимущественно облачно и сухо. В Харьковской области днем прогнозируют +18 °С, в Донецкой — до +20 °С, а в Луганской — до +23 °С.

На юге дневная температура будет колебаться от +17 °С в Николаевской области до +22 °С в Запорожской области. В Одесской области ожидается до +21 °С. В Крыму местами возможен дождь, дневная температура — около +19 °С.

Новини.LIVE писали, что период осенней теплой погоды в Украине продлится до 10 октября, после чего ожидается заметное изменение погодных условий. С северо-запада начнут поступать прохладные воздушные массы вместе с атмосферными фронтами, которые принесут дожди на большую часть территории страны.

Новини.LIVE сообщали, что начало октября в большинстве областей Украины будет относительно тёплым и сухим. В то же время синоптики не исключают кратковременных, но ощутимых похолоданий, которые могут изменить погодную картину.