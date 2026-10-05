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Головна Новини дня До +23 °С і місцями дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

До +23 °С і місцями дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua ru
5 жовтня 2026 00:01
До +23 °С і місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 5 жовтня
Жінки з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

 В Україні в понеділок, 5 жовтня, прогнозують переважно хмарну та теплу погоду. На півночі місцями пройдуть невеликі дощі, тоді як у більшості областей опадів не очікується, а температура вдень сягатиме +16…+23 °С.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз Укргідрометцентру на 5 жовтня

Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що у понеділок, 5 жовтня в Україні буде мінлива хмарність. На більшій частині території опадів не очікується, лише на півночі країни місцями можливий невеликий дощ.

У північно-західній частині України та Карпатах уночі та вранці місцями прогнозують туман.

Вітер переважно західний, 5–10 м/с.

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Карта проонозу погоди на 5 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз Meteoprog на 5 жовтня

Синоптики Meteoprog прогнозують переважно хмарну погоду в центральних областях. Водночас істотних опадів не очікується.

У Вінницькій області вдень температура підніметься до +20 °С, у Черкаській — до +20 °С, Кіровоградській — до +21 °С, Полтавській — до +19 °С, а Дніпропетровській — до +21 °С.

На півночі буде хмарно, місцями можливі невеликі дощі. У Київській області вдень очікується близько +19 °С, Житомирській — +20 °С, Чернігівській — +18 °С, Сумській — +17 °С.

У західних областях істотних опадів не прогнозують. Вдень температура становитиме +19…+22 °С. Найвищі показники очікуються в Івано-Франківській та Чернівецькій областях — до +22 °С.

На сході буде переважно хмарно та сухо. У Харківській області вдень прогнозують +18 °С, у Донецькій — до +20 °С, а в Луганській — до +23 °С.

На півдні температура вдень коливатиметься від +17 °С на Миколаївщині до +22 °С у Запорізькій області. В Одеській області очікується до +21 °С. У Криму місцями можливий дощ, температура вдень — близько +19 °С.

Новини.LIVE писали, що період осіннього тепла в Україні триватиме до 10 жовтня, після чого очікується помітна зміна погодних умов. З північного заходу почнуть надходити прохолодні повітряні маси разом з атмосферними фронтами, які принесуть дощі на більшу частину території країни.

Новини.LIVE інформували, що початок жовтня в більшості областей України буде відносно теплим і сухим. Водночас синоптики не виключають короткочасних, але відчутних похолодань, які можуть змінити погодну картину.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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