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Головна Новини дня На Сонці три спалахи B-класу: прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці три спалахи B-класу: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
5 жовтня 2026 09:17
Магнітні бурі 5 жовтня: прогноз для метеочутливих на сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у понеділок, 5 жовтня, не очікується на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні, а на Сонці сталися три спалахи B-класу, які не мають суттєвого впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 5 жовтня

Геомагнітне поле сьогодні буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалаху класу С.

Сонячна активність на 5 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 15
Магнітні бурі 5 жовтня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як виникають магнітні бурі

Магнітні бурі виникають через активність Сонця. Під час потужних сонячних спалахів або корональних викидів маси в космос викидаються великі потоки заряджених частинок — переважно протонів та електронів.

Якщо такий потік спрямований у бік Землі, частинки можуть досягти її приблизно за один-три дні.

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Після взаємодії з магнітним полем нашої планети, вони спричиняють його сильні коливання та порушення, яке і називають магнітною бурею.

Під час потужних бур можуть виникати яскраві полярні сяйва, а також тимчасові перебої в роботі супутників, радіозв’язку та навігаційних систем.

Водночас не кожен сонячний спалах призводить до магнітної бурі, оскільки для цього викид має бути достатньо потужним і спрямованим у бік Землі.

Як писали Новини.LIVE, погода в Україні 5 жовтня очікується переважно хмарною, але теплою. Водночас на півночі синоптики прогнозують  невеликі дощі. 

Крім того, від початку 2026 року льодовики Швейцарії скоротилися на 5,5% за об’ємом. Експерти пов’язують стрімке танення з аномальною спекою та глобальними кліматичними змінами, на тлі яких Європа нагрівається швидше за інші континенти.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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