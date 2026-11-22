Люди идут по осеннему городу под дождём. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 ноября, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная активность ожидается на спокойном уровне, а солнечная останется низкой. В то же время за последние сутки на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса В.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Какой будет солнечная активность 22 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой. За это время на Солнце произошло шесть вспышек класса В, которые практически не влияют на Землю.

По прогнозу, в воскресенье геомагнитное поле останется спокойным. Солнечная активность также будет низкой, однако сохраняется небольшая вероятность вспышки М-класса.

Основные показатели солнечной активности на 22 ноября:

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Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 12.

Прогноз магнитных бурь с 22 по 24 ноября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Влияние геомагнитной активности на здоровье человека остается предметом научных исследований. В частности, ученые изучают возможную связь между магнитными бурями и работой сердечно-сосудистой системы, в том числе риски инфарктов и инсультов.

В то же время убедительных доказательств того, что колебания магнитного поля Земли непосредственно вредят здоровью людей, пока нет.

Геологическая служба США отмечает, что магнитное поле Земли само по себе не оказывает прямого влияния на здоровье человека. Исследования возможной связи геомагнитных возмущений с сердечно-сосудистыми заболеваниями также дают неоднозначные результаты, поэтому делать однозначные выводы о таком влиянии пока преждевременно.

Таким образом, прогноз магнитных бурь следует рассматривать прежде всего как информацию о состоянии геомагнитного поля, а не как достоверный показатель возможных изменений в самочувствии или угроз для здоровья.

Новини.LIVE сообщали, что в конце ноября 2026 года сильных магнитных бурь не прогнозируется, ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. В то же время возможны кратковременные колебания магнитного поля Земли из-за изменчивой солнечной активности. Долгосрочный прогноз может меняться, поэтому стоит следить за обновлениями.

Новини.LIVE писали, что в конце ноября в Украине ожидается заметное похолодание, а дневная температура составит всего +2…+3 °C. В ночные часы 23–24 ноября возможны первые заморозки до -1…-2 °C. В течение 25–29 ноября ночная температура будет колебаться от -2 до 0 °C, преобладает облачная погода с прояснениями.