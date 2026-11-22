Люди йдуть осіннім містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 22 листопада, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітна активність очікується на тихому рівні, а сонячна залишатиметься низькою. Водночас протягом останньої доби на Сонці зафіксували шість спалахів класу В.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Якою буде сонячна активність 22 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою. За цей час на Сонці відбулося шість спалахів класу В, які практично не впливають на Землю.

За прогнозом, у неділю геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність також буде низькою, однак зберігається невелика ймовірність спалаху М-класу.

Основні показники сонячної активності на 22 листопада:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 12.

Прогноз магнітних бур з 22 до 24 листопада. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Вплив геомагнітної активності на здоров'я людини залишається предметом наукових досліджень. Зокрема, вчені вивчають можливий зв'язок між магнітними бурями та роботою серцево-судинної системи, зокрема ризиками інфарктів та інсультів.

Водночас переконливих доказів того, що коливання магнітного поля Землі безпосередньо шкодять здоров'ю людей, наразі немає.

Геологічна служба США зазначає, що магнітне поле Землі саме по собі не має прямого впливу на здоров'я людини. Дослідження можливого зв'язку геомагнітних збурень із серцево-судинними захворюваннями також мають неоднозначні результати, тому робити однозначні висновки про такий вплив поки передчасно.

Отже, прогноз магнітних бур варто розглядати насамперед як інформацію про стан геомагнітного поля, а не як достовірний показник можливих змін у самопочутті чи загроз для здоров'я.

Новини.LIVE інформували, що у кінці листопада 2026 року сильних магнітних бур не прогнозують, очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка. Водночас можливі короткочасні коливання магнітного поля Землі через мінливу сонячну активність. Довгостроковий прогноз може змінюватися, тому варто стежити за оновленнями.

Новини.LIVE писали, що наприкінці листопада в Україні очікується відчутне похолодання, а денна температура становитиме лише +2…+3 °C. У нічні години 23–24 листопада можливі перші заморозки до -1…-2 °C. Упродовж 25–29 листопада нічна температура коливатиметься від -2 до 0 °C, переважатиме хмарна погода з проясненнями.