Магнитные бури 1 августа: прогноз на сегодня, солнечная активность и вспышки

Мужчина держится за голову от боли, планета. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 1 августа, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако сильных магнитных бурь не прогнозируется. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек, в том числе одну класса М1,9. Специалисты также оценили вероятность геомагнитных штормов и новых солнечных вспышек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 1 августа

В субботу, 1 августа 2026 года, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных магнитных бурь не ожидается.

По данным специалистов, в течение прошедших суток солнечная активность оставалась низкой. За это время на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю, а также одну вспышку класса М1,9.

Солнечные вспышки М-класса относятся к средним по мощности. Вспышка М1,9 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли. Также возможен слабый солнечный радиационный шторм.

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По прогнозу, в течение субботы геомагнитное поле будет находиться на уровне от спокойного до активного. Солнечная активность останется низкой, однако сохраняется вероятность возникновения вспышек М-класса.

Солнечная активность на 1 августа:

вероятность небольшого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 43.

Прогноз магнитных бурь с 1 по 3 августа. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди сообщают об ухудшении самочувствия, хотя научные исследования не подтверждают однозначной причинно-следственной связи между магнитными бурями и появлением симптомов у большинства людей. Чаще всего метеочувствительность отмечают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями артериального давления и хроническими болезнями.

Среди наиболее распространенных жалоб — головная боль, головокружение, слабость, повышенная утомляемость, сонливость или бессонница, раздражительность, снижение концентрации внимания и колебания артериального давления. У людей с хроническими заболеваниями в отдельных случаях возможно временное ухудшение самочувствия.

Медики рекомендуют в дни повышенной солнечной активности соблюдать режим сна, поддерживать достаточный уровень гидратации, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, ограничить употребление алкоголя и избытка кофеина, а также внимательно следить за самочувствием. Людям с хроническими заболеваниями следует придерживаться рекомендаций своего врача и не пропускать назначенное лечение.

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года ожидается несколько периодов повышенной солнечной активности, однако длительных и мощных магнитных бурь пока не прогнозируется. Предварительно геомагнитные колебания возможны 5–7, 13–15, 21–23 и 29–31 августа. В то же время специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут меняться в зависимости от солнечной активности.

Новини.LIVE также сообщали, что август 2026 года в Украине прогнозируется более жарким, чем климатическая норма, а осадков ожидается меньше из-за влияния горячих воздушных масс. На юге и востоке температура местами достигнет +41 °С, тогда как в большинстве регионов среднемесячные показатели превысят норму на 1–3 °С. Кратковременное ослабление жары прогнозируется 8–9 августа, когда температура в части областей снизится на 5–7 °С.