Магнітні бурі 1 серпня: прогноз на сьогодні, активність Сонця та спалахи

Чоловік тримається за голову через біль, планета. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 1 серпня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак сильних магнітних бур не прогнозують. За минулу добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів, зокрема один класу М1,9. Фахівці також оцінили ймовірність геомагнітних штормів і нових сонячних спалахів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 1 серпня

У суботу, 1 серпня 2026 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не очікується.

За даними фахівців, протягом минулої доби сонячна активність залишалася низькою. За цей час на Сонці зафіксували чотири спалахи класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю, а також один спалах класу М1,9.

Сонячні спалахи М-класу належать до середніх за потужністю. Спалах М1,9 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також можливий слабкий сонячний радіаційний шторм.

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За прогнозом, упродовж суботи геомагнітне поле перебуватиме від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак зберігається ймовірність виникнення спалахів М-класу.

Сонячна активність на 1 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 43.

Прогноз магнітних бур з 1 до 3 серпня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Під час геомагнітних збурень деякі люди повідомляють про погіршення самопочуття, хоча наукові дослідження не підтверджують однозначного причинно-наслідкового зв'язку між магнітними бурями та появою симптомів у більшості людей. Найчастіше метеочутливість відзначають люди із серцево-судинними захворюваннями, порушеннями артеріального тиску та хронічними хворобами.

Серед найпоширеніших скарг — головний біль, запаморочення, слабкість, підвищена втомлюваність, сонливість або безсоння, дратівливість, зниження концентрації уваги та коливання артеріального тиску. У людей із хронічними захворюваннями в окремих випадках можливе тимчасове погіршення самопочуття.

Медики рекомендують у дні підвищеної сонячної активності дотримуватися режиму сну, підтримувати достатній рівень гідратації, уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, обмежити вживання алкоголю й надлишку кофеїну, а також уважно стежити за самопочуттям. Людям із хронічними захворюваннями варто дотримуватися рекомендацій свого лікаря та не пропускати призначене лікування.

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року очікується кілька періодів підвищеної сонячної активності, однак тривалих і потужних магнітних бур наразі не прогнозують. Попередньо геомагнітні коливання можливі 5–7, 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. Водночас фахівці наголошують, що довгострокові прогнози є орієнтовними й можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Новини.LIVE також писали, що серпень 2026 року в Україні прогнозується спекотнішим за кліматичну норму, а опадів очікується менше через вплив гарячих повітряних мас. На півдні та сході температура місцями сягатиме +41 °С, тоді як у більшості регіонів середньомісячні показники перевищать норму на 1–3 °С. Короткочасне послаблення спеки прогнозують 8–9 серпня, коли температура в частині областей знизиться на 5–7 °С.