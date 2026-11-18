Люди идут по осеннему городу под дождём. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 18 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. При этом сильных магнитных бурь не прогнозируется, хотя геомагнитная активность может несколько повыситься. За последние сутки на Солнце зафиксировали 14 вспышек классов В и С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Магнитные бури 18 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За это время на Солнце произошло четыре вспышки класса В и десять вспышек класса С. Такие явления практически не влияют на Землю.

По прогнозу, в среду геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до уровня незначительной бури. Солнечная активность также будет низкой, однако сохраняется небольшая вероятность вспышки М-класса.

Основные показатели солнечной активности на 18 ноября:

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Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 25%.

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 41.

Прогноз магнитных бурь с 18 по 20 октября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Некоторые люди связывают периоды геомагнитной активности с головной болью, усталостью, головокружением, нарушениями сна и изменениями артериального давления. Однако научных доказательств того, что магнитные бури непосредственно вызывают эти симптомы, пока недостаточно.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитное поле Земли напрямую не влияет на здоровье людей. NASA также отмечает, что магнитное поле и атмосфера планеты защищают людей на её поверхности от вредного воздействия солнечных бурь.

Поэтому не стоит автоматически связывать ухудшение самочувствия с магнитными бурями. Если симптомы беспокоят или усиливаются, следует обратиться к врачу.

Новини.LIVE сообщали, что в ноябре сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется, а с 7-го числа и до конца месяца ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. В то же время солнечная активность остается изменчивой, поэтому прогнозы могут меняться.

Новини.LIVE писали, что во второй половине ноября в Украине прогнозируется постепенное похолодание: днем температура составит +3…+5 °C, а ночью будет приближаться к нулю. Первые заморозки возможны уже 23 ноября, а в ночь на 24 ноября температура может опуститься до -2 °C. В конце месяца днём ожидается +2…+3 °C, ночью — до -2 °C, местами возможны небольшие дожди.