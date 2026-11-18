Люди йдуть осіннім містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 18 листопада, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Водночас сильних магнітних бур не прогнозують, хоча геомагнітна активність може дещо підвищитися. За останню добу на Сонці зафіксували 14 спалахів класів В і С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За цей час на Сонці відбулося чотири спалахи класу В та десять спалахів класу С. Такі явища практично не впливають на Землю.

За прогнозом, у середу геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до рівня незначного шторму. Сонячна активність також буде низькою, проте зберігається невелика ймовірність спалаху М-класу.

Основні показники сонячної активності на 18 листопада:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 41.

Прогноз магнітних бур з 18 до 20 жовтня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Деякі люди пов'язують періоди геомагнітної активності з головним болем, втомою, запамороченням, порушеннями сну та змінами артеріального тиску. Однак наукових доказів того, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють ці симптоми, наразі недостатньо.

За інформацією Геологічної служби США (USGS), магнітне поле Землі безпосередньо не впливає на здоров'я людей. NASA також зазначає, що магнітне поле та атмосфера планети захищають людей на її поверхні від шкідливого впливу сонячних бур.

Тому не варто автоматично пов'язувати погіршення самопочуття з магнітними бурями. Якщо симптоми турбують або посилюються, варто звернутися до лікаря.

Новини.LIVE інформували, що у листопаді сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, а з 7 числа й до кінця місяця очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка. Водночас сонячна активність залишається мінливою, тому прогнози можуть змінюватися.

Новини.LIVE повідомляли, що у другій половині листопада в Україні прогнозують поступове похолодання: вдень температура становитиме +3…+5 °C, а вночі наближатиметься до нуля. Перші заморозки можливі вже 23 листопада, а в ніч на 24 листопада температура може опуститися до -2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується +2…+3 °C, уночі — до -2 °C, місцями можливі невеликі дощі.