Главная Новости дня На Солнце произошла 21 вспышка: прогноз магнитных бурь на 5 апреля

На Солнце произошла 21 вспышка: прогноз магнитных бурь на 5 апреля

Дата публикации 5 апреля 2026 15:17
Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В воскресенье, 5 апреля 2026 года, магнитных бурь на Земле не предвидится, хотя магнитосфера будет оставаться в возбужденном состоянии. Солнечная активность остается умеренной, с незначительной вероятностью вспышек среднего и сильного класса. Несмотря на отсутствие серьезных геомагнитных явлений, возможны небольшие радиопомехи и незначительные колебания геомагнитного поля.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 5 апреля

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировали 19 вспышек класса С, а также две средние вспышки М1,3 и М7,6. Самая мощная из них, М7,6, может вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне планеты и небольшой солнечный радиационный шторм.

Прогноз на 5 апреля предполагает, что геомагнитное поле будет оставаться от тихого уровня до слабого шторма.

Магнітні бурі 5 квітня
Прогноз магнитных бурь с 5 по 7 апреля. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Вероятность малых геомагнитных бурь оценивается в 25%, больших — 5%. Вспышки на Солнце класса М ожидаются с вероятностью 55%, а Х-класса — 15%. На поверхности Солнца насчитывается 37 активных солнечных пятен.

Несмотря на отсутствие серьезных бурь, магнитосфера остается чувствительной, поэтому стоит следить за самочувствием, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Как известно, магнитные бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему, провоцировать головную боль, головокружение, повышенное давление, нарушение сна и общую слабость.

Особенно чувствительны люди с гипертонией, сердечными болезнями или проблемами с сосудами. Профилактика включает контроль артериального давления, избегание стрессов и достаточный сон в дни повышенной солнечной активности.

Новини.LIVE информировали, что в понедельник, 6 апреля, метеозависимым стоит быть внимательными к своему самочувствию. Ведь синоптик Наталья Диденко прогнозирует резкие изменения погоды. Ожидается похолодание — дожди и сильный ветер.

Новини.LIVE сообщали, что по прогнозам синоптиков, Вербное воскресенье в целом пройдет без дождей. В течение дня 5 апреля будет теплая и солнечная погода. Кое-где до +19 градусов тепла.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
