Головна Новини дня На Сонці відбувся 21 спалах: прогноз магнітних бур на 5 квітня

На Сонці відбувся 21 спалах: прогноз магнітних бур на 5 квітня

Дата публікації: 5 квітня 2026 15:17
Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У неділю, 5 квітня 2026 року, магнітних бур на Землі не передбачається, хоча магнітосфера залишатиметься у збудженому стані. Сонячна активність залишається помірною, з незначною ймовірністю спалахів середнього та сильного класу. Попри відсутність серйозних геомагнітних явищ, можливі невеликі радіоперешкоди та незначне коливання геомагнітного поля.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 5 квітня

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували 19 спалахів класу С, а також два середні спалахи М1,3 і М7,6. Найпотужніший з них, М7,6, може спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні планети та невеликий сонячний радіаційний шторм.

Прогноз на 5 квітня передбачає, що геомагнітне поле залишатиметься від тихого рівня до слабкого шторму.

Магнітні бурі 5 квітня
Прогноз магнітних бур з 5 до 7 квітня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Ймовірність малих геомагнітних бур оцінюється у 25%, великих — 5%. Спалахи на Сонці класу М очікуються з ймовірністю 55%, а Х-класу — 15%. На поверхні Сонця налічується 37 активних сонячних плям.

Попри відсутність серйозних бур, магнітосфера залишається чутливою, тому варто стежити за самопочуттям, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я людей

Як відомо, магнітні бурі можуть впливати на серцево-судинну систему, провокувати головний біль, запаморочення, підвищений тиск, порушення сну та загальну слабкість.

Особливо чутливі люди з гіпертонією, серцевими хворобами або проблемами з судинами. Профілактика включає контроль артеріального тиску, уникнення стресів та достатній сон у дні підвищеної сонячної активності.

Новини.LIVE інформували, що у понеділок, 6 квітня, метеозалежним варто бути уважними до свого самопочуття. Адже синоптик Наталка Діденко прогнозує різкі зміни погоди. Очікується похолодання — дощі та сильний вітер.

Новини.LIVE повідомляли, що за прогнозами синоптиків, Вербна неділя загалом мине без дощів. Протягом дня 5 квітня буде тепла та сонячна погода. Подекуди до +19 градусів тепла.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
