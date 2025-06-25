На саммите в Гааге не осудили агрессию РФ против Украины

Саммит НАТО. Фото: Reuters

На саммите НАТО в Гааге не осудили полномасштабную войну России против Украины. В целом Россия упоминается в коммюнике лишь один раз — как "долгосрочная угроза евроатлантической безопасности".

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте НАТО.

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В коммюнике по итогам саммита в Гааге союзники по НАТО подтвердили свою "железную преданность" коллективной обороне. Это произошло после того, как Дональд Трамп поставил под сомнение трактовку статьи 5 Устава организации. В конце концов все лидеры согласились, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.

Кроме того, члены Североатлантического блока также договорились поднять расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года.

Стоит заметить, что в отличие от саммитов предыдущих лет, на этот раз участники не осудили агрессию России против Украины. Также нет ни слова о членстве Украины в НАТО — то, что ранее описывалось как "необратимый путь".

На саммите в Гааге страны лишь подтвердили обязательства оказывать поддержку Украине путем прямых взносов и развитием оборонной промышленности.

В то же время Россия упоминается в коммюнике лишь один раз — как "долгосрочная угроза евроатлантической безопасности".

Напомним, что в Гааге сегодня, 25 июня, официально стартовал саммит НАТО под председательством генсека Альянса Марка Рютте.

Ранее Марк Рютте сообщал, что ключевой темой обсуждения на саммите НАТО станет ситуация в Украине.