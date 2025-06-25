На саміті в Гаазі не засудили агресію РФ проти України

Саміт НАТО. Фото: Reuters

На саміті НАТО у Гаазі не засудили повномасштабну війну Росії проти України. Загалом Росія згадується в комюніке лише один раз — як "довгострокова загроза євроатлантичній безпеці".

Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті НАТО.

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У комюніке за підсумками саміту в Гаазі союзники по НАТО підтвердили свою "залізну відданість" колективній обороні. Це сталося після того, як Дональд Трамп поставив під сумнів трактування статті 5 Уставу організації. Зрештою усі лідери погодилися, що напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх.

Крім того, члени Північноатлантичного блоку також домовилися підняти витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Варто зауважити, що на відміну від самітів попередніх років, цього разу учасники не засудили агресію Росії проти України. Також немає жодного слова про членство України в НАТО — те, що раніше описувалося як "незворотний шлях".

На саміті у Гаазі країни лише підтвердили зобов’язання надавати підтримку Україні шляхом прямих внесків та розвитком оборонної промисловості.

Водночас Росія згадується в комюніке лише один раз — як "довгострокова загроза євроатлантичній безпеці".

Нагадаємо, що у Гаазі сьогодні, 25 червня, офіційно стартував саміт НАТО під головуванням генсека Альянсу Марка Рютте.

Раніше Марк Рютте повідомляв, що ключовою темою обговорення на саміті НАТО стане ситуація в Україні.