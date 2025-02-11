Ленд-лиз для Украины — в Конгрессе зарегистрировали проект

Поставка военной помощи Украине. Фото: U.S. Indo-Pacific Command

В Конгрессе США уже зарегистрировали законопроект, где предлагают возобновить программу ленд-лиза для Украины. Американские чиновники убеждены, что это поможет Киеву противостоять агрессии РФ.

Об этом говорится на сайте Конгресса.

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Законопроект о ленд-лизе Украине

"Предоставить президенту расширенные полномочия для заключения соглашений с правительством Украины о предоставлении в аренду или лизинг оборонных товаров этому правительству для защиты гражданского населения в Украине от российского военного вторжения, а также для других целей", — звучит официально название законопроекта.

В то же время текста документа пока нет. Известно, что его инициатор — член Палаты представителей от республиканцев Джо Уилсон. Он объяснял, если его законопроект одобрят, то он предоставит президенту США Дональду Трампу "гибкие полномочия для отправки победного оружия нашим партнерам, в частности Украине".

Проект закона о ленд-лизе. Фото: скриншот

Стоит отметить, что предыдущая администрация США также одобряла закон о ленд-лизе для Украины, однако он так и не заработал.

Напомним, Джо Уилсон 10 февраля сообщил, что в Конгрессе США представят закон о ленд-лизе для Украины.

Также мы писали, что США призывают Европу покупать больше оружия для Украины. Это улучшит позицию Украины перед предстоящими переговорами с РФ.