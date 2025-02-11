Ленд-ліз для України — у Конгресі зареєстрували проєкт

Постачання військової допомоги України. Фото: U.S. Indo-Pacific Command

У Конгресі США вже зареєстрували законопроєкт, де пропонують відновити програму ленд-лізу для України. Американські посадовці переконані, що це допоможе Києву протистояти агресії РФ.

Про це йдеться на сайті Конгресу.

Читайте також:

Законопроєкт про ленд-ліз Україні

"Надати президенту розширені повноваження для укладання угод з урядом України про надання в оренду або лізинг оборонних товарів цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей", — звучить офіційно назва законопроєкту.

Водночас тексту документа поки немає. Відомо, що його ініціатор — член Палати представників від республіканців Джо Вілсон. Він пояснював, якщо його законопроєкт схвалять, то він надасть президенту США Дональду Трампу "гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні".

Проєкт закону про ленд-ліз. Фото: скриншот

Варто зазначити, що попередня адміністрація США також схвалювала закон про ленд-ліз для України, однак він так і не запрацював.

Нагадаємо, Джо Вілсон 10 лютого повідомив, що у Конгресі США представлять закон про ленд-ліз для України.

Також ми писали, що США закликають Європу купувати більше зброї для України. Це покращить позицію України перед майбутніми переговорами з РФ.