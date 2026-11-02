Истребитель Су-57. Фото: gur.gov.ua

На российском военном аэродроме "Ахтубинск" 29 октября взорвался истребитель Су-57 стоимостью около 150 млн долларов. Это произошло во время запуска двигателей. В Главном управлении разведки Минобороны Украины предполагают, что одной из причин разрушения двигателя могло быть некачественное топливо, и раскрыли схему его поставки из Индии в Россию.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины, передает Новини.LIVE.

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Почему взорвался российский истребитель Су-57

По данным ГУР, самолет оснащен турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, известным также как "изделие 117". Одной из причин взрыва или критического разрушения двигателей такого типа может быть использование топлива ненадлежащего качества.

В разведке напомнили, что из-за украинских ударов на большие расстояния по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре Россия стала в большей степени зависеть от импорта авиационного топлива. В частности, сократилось внутреннее производство авиагаза.

Украинские санкции дальнего действия. Фото: ГУР

Теперь ГУР раскрыло маршрут поставок топлива с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy. Почти половина акций компании (49,13%) принадлежит российской государственной корпорации "Роснефть". Сама Nayara Energy также входит в число крупных покупателей российской сырой нефти.

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Как Россия доставляет авиатопливо из Индии

По информации украинской разведки, 22 августа 2026 года танкер российского теневого флота GRIF вывез с завода Nayara Energy почти 40 тысяч тонн авиационного топлива Jet A-1. Судно находится под санкциями Европейского Союза, Швейцарии, Украины, Великобритании и Канады.

В начале сентября груз перегрузили на другой танкер теневого флота — HALCYON. Операция была проведена у восточного побережья Малайзии, недалеко от входа в Сингапурский пролив. 23 сентября судно доставило в российский порт Находка более 37 тысяч тонн авиатоплива.

Партию разгрузили на терминале "РН-Морской терминал Находка", входящем в структуру "Роснефти". По данным ГУР, предприятие специализируется на перевалке и транспортировке нефтепродуктов и в настоящее время не находится под санкциями.

Дальнейшими поставками авиационного топлива занимается компания "РН-Аэро". Она находится под санкциями Японии, ЕС, Швейцарии, Великобритании и Украины. В рамках государственного контракта на производство истребителей Су-57 предприятие поставляет авиатопливо для Объединенной авиастроительной корпорации России.

Для каких российских самолетов подходит импортируемое топливо

В ГУР пояснили, что Jet A-1 является аналогом российско-советских марок авиационного топлива ТС-1 и РТ. Оно совместимо с газотурбинными двигателями ряда российских боевых самолетов, в частности Су-57, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М и МиГ-29.

Кроме того, такое топливо могут использовать реактивные ударные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5". По данным разведки, его также применяют на военно-транспортных самолетах Ил-76МД-90А, хотя производитель рекомендует для них топливо стандарта ТС-1.

В разведке добавили, что летом 2026 года Владимир Путин разрешил скрывать информацию о деятельности и объемах поставок "РН-Аэро" и ряда других структур "Роснефти".

В ГУР подчеркнули, что ужесточение санкций против России и контроль за их соблюдением должны ограничивать возможности государства-агрессора продолжать войну. В то же время разведка не утверждает, что именно импортируемое топливо стало причиной взрыва Су-57 на аэродроме "Ахтубинск".

Также Новини.LIVE сообщали, что 21 октября в Калининградской области России разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 15 октября Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по российскому аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. По сообщению украинских военных, в результате атаки были поражены шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34М.