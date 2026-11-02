Винищувач Су-57. Фото: gur.gov.ua

На російському військовому аеродромі "Ахтубінськ" 29 жовтня вибухнув винищувач Су-57 вартістю близько 150 млн доларів. Це сталося під час запуску двигунів. У Головному управлінні розвідки Міноборони України припускають, що однією з причин руйнування двигуна могло бути неякісне пальне, та розкрили схему його постачання з Індії до Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України, інформує Новини.LIVE.

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Чому вибухнув російський винищувач Су-57

За даними ГУР, літак оснащений турбореактивним двоконтурним двигуном АЛ-41Ф1, відомим також як "виріб 117". Однією з причин вибуху або критичного руйнування двигунів такого типу може бути використання пального неналежної якості.

У розвідці нагадали, що через українські далекобійні удари по російській нафтопереробній інфраструктурі Росія стала більше залежати від імпорту авіаційного пального. Зокрема, скоротилося внутрішнє виробництво авіагасу.

Українські далекобійні санкції. Фото: ГУР

Тепер ГУР розкрило маршрут постачання пального з індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy. Майже половина акцій компанії (49,13%) належить російській державній корпорації "Роснефть". Сама Nayara Energy також входить до числа великих покупців російської сирої нафти.

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Як Росія доставляє авіапальне з Індії

За інформацією української розвідки, 22 серпня 2026 року танкер російського тіньового флоту GRIF вивіз із заводу Nayara Energy майже 40 тисяч тонн авіаційного пального Jet A-1. Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу, Швейцарії, України, Великої Британії та Канади.

На початку вересня вантаж перевантажили на інший танкер тіньового флоту — HALCYON. Операцію провели поблизу східного узбережжя Малайзії, неподалік від входу до Сінгапурської протоки. 23 вересня судно доставило до російського порту Находка понад 37 тисяч тонн авіапального.

Партію розвантажили на терміналі "РН-Морской терминал Находка", який належить до структури "Роснефти". За даними ГУР, підприємство спеціалізується на перевалці та транспортуванні нафтопродуктів і наразі не перебуває під санкціями.

Подальшим постачанням пального для авіації займається компанія "РН-Аэро". Вона перебуває під санкціями Японії, ЄС, Швейцарії, Великої Британії та України. У межах державного контракту на виробництво винищувачів Су-57 підприємство постачає авіапальне для Об'єднаної авіабудівної корпорації Росії.

Для яких російських літаків підходить імпортоване пальне

У ГУР пояснили, що Jet A-1 є аналогом російсько-радянських марок авіаційного пального ТС-1 та РТ. Воно сумісне з газотурбінними двигунами низки російських бойових літаків, зокрема Су-57, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М і МіГ-29.

Крім того, таке пальне можуть використовувати реактивні ударні безпілотники "Ґєрань-4" і "Ґєрань-5". За даними розвідки, його також застосовують на військово-транспортних літаках Іл-76МД-90А, хоча виробник рекомендує для них пальне стандарту ТС-1.

У розвідці додали, що влітку 2026 року Володимир Путін дозволив приховувати інформацію про діяльність і обсяги постачання "РН-Аэро" та низки інших структур "Роснефти".

У ГУР наголосили, що посилення санкцій проти Росії та контроль за їх дотриманням мають обмежувати можливості держави-агресора продовжувати війну. Водночас розвідка не стверджує, що саме імпортоване пальне стало причиною вибуху Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ".

Також Новини.LIVE повідомляли, що 21 жовтня у Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, однак зазнали травм.

Крім того, Новини.LIVE писали, що 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по російському аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. За повідомленням українських військових, унаслідок атаки було уражено шість винищувачів-бомбардувальників Су-34М.