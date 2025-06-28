Забор убил 4-летнего мальчика в Ровенской области — детали

Обвал забора в Ровенской области. Фото: полиция

В Варашском районе Ривненской области в результате обвала бетонного забора погиб 4-летний мальчик. Он играл вместе с другими детьми, когда забор начал падать.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

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Правоохранители рассказали, что получили вызов о трагическом случае вечером 27 июня. Полицейские установили, что в селе Заболотье 4-летний мальчик вместе с двумя другими детьми играл во дворе частного хозяйства возле забора из бетонных блоков, когда в это время два верхних ряда обвалились и упали на ребенка.

Отмечается, что родители, которые также были на улице, немедленно доставили сына в больницу, однако медики лишь констатировали смерть мальчика. Другие дети не травмировались.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование по умышленному убийству с отметкой несчастный случай. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства.

Напомним, несколько дней назад на Ровенщине обвалился старый деревянный дом. В результате этого погиб мужчина.

Также мы писали, что СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт на Ровенской АЭС. Мужчине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.