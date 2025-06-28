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Головна Новини дня На Рівненщині загинув 4-річний хлопчик через обвал паркану

На Рівненщині загинув 4-річний хлопчик через обвал паркану

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 23:48
Паркан вбив 4-річного хлопчика на Рівненщині — деталі
Обвал паркану у Рівненській області. Фото: поліція
Ключові моменти Паркан убив дитину у Рівненській області

У Вараському районі Рівненської області внаслідок обвалу бетонного паркану загинув 4-річний хлопчик. Він грався разом з іншими дітьми, коли паркан почав падати.

Про це повідомили у поліції Рівненської області

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Паркан убив дитину у Рівненській області

Правоохоронці розповіли, що отримали виклик про трагічний випадок ввечері 27 червня. Поліцейські встановили, що в селі Заболоття 4-річний хлопчик разом з двома іншими дітьми грався на подвірʼї приватного господарства поблизу паркану з бетонних блоків, коли в цей час два верхніх ряди обвалилися та впали на дитину.

Зазначається, що батьки, які також були на вулиці, негайно доставили сина до лікарні, однак медики лише констатували смерть хлопчика. Інші діти не травмувалися.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування за умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини.

Нагадаємо, кілька днів тому на Рівненщині обвалився старий дерев'яний будинок. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракт на Рівненській АЕС. Чоловіку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

діти поліція Рівненська область медики загибель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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