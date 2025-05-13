Війна в Україні — чоловік готував теракт на Рівненській АЕС

Затримання агента РФ. Фото: t.me/rivneoblprok

Житель Вараша, що у Рівненській області, готував теракт на атомній електростанції, яка перебуває в регіоні. Наразі російського агента вже затримали.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 13 травня.

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Правоохоронці з'ясували, що він потрапив під вербування РФ через Telegram. Представник ворожої спецслужби запропонував йому дістати координати опор ліній електропередач, які відіграють важливу роль у видачі потужності Рівненської АЕС для подальшого ракетного обстрілу РФ.

Вже в квітні 2025 року підозрюваний придбав в інтернеті GPS-трекер та сім-карту, а вже у травні намагався прикріпити трекер до кутової опори повітряної лінії електропередач, що має важливе народногосподарське значення.

Однак, ворожому агенту не вдалося досягти мети, адже правоохоронці випередили диверсію та затримали його. Чоловіку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку РФ, яка коригувала удари, гуляючи з дитиною. Нею виявилася 22-річна мешканка Житомирської області.

Крім того, ворожим агентом виявився звукорежисер відомої радіостанції у Києві. Він стежив за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони та готував теракти.

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