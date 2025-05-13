Война в Украине — мужчина готовил теракт на Ровенской АЭС

Готовил теракт на Ровенской АЭС — задержали агента РФ
Житель Вараша, что в Ровенской области, готовил теракт на атомной электростанции, которая находится в регионе. Сейчас российского агента уже задержали.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 13 мая.
Что известно о деятельности агента РФ
Правоохранители выяснили, что он попал под вербовку РФ через Telegram. Представитель вражеской спецслужбы предложил ему достать координаты опор линий электропередач, которые играют важную роль в выдаче мощности Ровенской АЭС для дальнейшего ракетного обстрела РФ.
Уже в апреле 2025 года подозреваемый приобрел в интернете GPS-трекер и сим-карту, а уже в мае пытался прикрепить трекер к угловой опоре воздушной линии электропередач, имеющей важное народнохозяйственное значение.
Однако, вражескому агенту не удалось достичь цели, ведь правоохранители опередили диверсию и задержали его. Мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, ранее СБУ задержала агента РФ, которая корректировала удары, гуляя с ребенком. Ею оказалась 22-летняя жительница Житомирской области.
Кроме того, вражеским агентом оказался звукорежиссер известной радиостанции в Киеве. Он следил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны и готовил теракты.
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