Коригувала ракетні удари — на Житомирщині викрили агентку РФ

Спецпризначенець СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка під виглядом прогулянок з дитиною коригувала удари по Житомирській області. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, тепер їй загрожує в'язниця.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 30 квітня.

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Що відомо про діяльність агентки

Правоохоронці розповіли, що 22-річна дівчина коригувала ракетно-дронові удари Росії на замовлення окупантів. Аби отримати координати для вогневого ураження, вона обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників.

"Для конспірації розвідвилазок агентка робила їх під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною, яку "за легендою" відводила до місцевого дитсадочка. У такий спосіб фігурантка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, підозрювана також шпигувала за рухом вантажних поїздів Укрзалізниці, серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

Правоохоронцям вдалося затримати вчасно затримати агентку та запобігти передачі розвідувальних даних росіянам. Разом з тим вони провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

Яке покарання чекає на підозрювану

Під час обшуку у затриманої вилучили телефон із доказами роботи на ворога. Як з'ясувалося, вона попала в поле зору російських спецслужб, коли шукала "додаткові заробітки" на Telegram-каналах. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого вже встановлено кіберфахівцями СБУ.

Так, дівчині повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що звукорежисер відомої радіостанції у Києві виявився агентом РФ. Він стежив за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони та готував теракти.

Крім того, житель Харківщини вступив до російської ПВК та патрулював вулиці. Наразі він перебуває в розшуку.