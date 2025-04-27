Колаборантка допомагала росіянам проводити референдум на Херсонщині — що вирішив суд

Голосування на одній із дільниць псевдореферендуму в Херсоні, 27 вересня 2022 року. Фото: росЗМІ

У Херсонській області жінка допомагала росіянам проводити незаконний референдум. Фігурантка вела облік учасників голосування та роздавала бюлетені.

Про це йдеться у вироку, який Херсонський міський суд Херсонської області ухвалив у вівторок, 22 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, улітку 2022 року фігурантка Наталія Сунденко неофіційно працювала бухгалтером у радгоспі "Білозерський". За участь у незаконному референдумі окупанти платили їй гроші.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена свою провину не визнала. Жінка заявила, що керівник і заступник радгоспу співпрацювали з росіянами та шляхом погроз змусили її також допомагати окупантам, хоча їй не хотілося цього робити. Адвокатка зазначала, що півзахисну потрібно виправдати, оскільки вона працювала на окупантів примусово.

Суд визнав Наталію Сунденко винною в колабораціонізмі. За вчинене вона проведе сім років у в'язниці та впродовж десяти років не матиме права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, у неї конфіскують майно.

Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Згідно з декларацією Наталії Сунденко, станом на 2019 рік жінка працювала інспектором із питань соціального захисту населення у Станіславській сільській раді.

Нагадаємо, в Одеській області підліток підпалив дві трансформаторні підстанції. Неповнолітнього оштрафували та зобов'язали до співпраці з органом пробації.

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