Коллаборантка помогала россиянам проводить референдум на Херсонщине — что решил суд

Голосование на одном из участков псевдореферендума в Херсоне, 27 сентября 2022 года. Фото: росСМИ

В Херсонской области женщина помогала россиянам проводить незаконный референдум. Фигурантка вела учет участников голосования и раздавала бюллетени.

Об этом говорится в приговоре, который Херсонский городской суд Херсонской области вынес во вторник, 22 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, летом 2022 года фигурантка Наталья Сунденко неофициально работала бухгалтером в совхозе "Белозерский". За участие в незаконном референдуме оккупанты платили ей деньги.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая свою вину не признала. Женщина заявила, что руководитель и заместитель совхоза сотрудничали с россиянами и путем угроз заставили ее также помогать оккупантам, хотя ей не хотелось этого делать. Адвокат отмечала, что подзащитную нужно оправдать, поскольку та работала на оккупантов принудительно.

Суд признал Наталью Сунденко виновной в коллаборационизме. За содеянное она проведет семь лет в тюрьме и в течение десяти лет не будет иметь права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, у нее конфискуют имущество.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Согласно декларации Натальи Сунденко, по состоянию на 2019 год женщина работала инспектором по вопросам социальной защиты населения в Станиславском сельском совете.

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