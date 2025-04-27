Коллаборантка помогала россиянам проводить референдум на Херсонщине — что решил суд

Женщина помогала с референдумом на Херсонщине — решение суда
В Херсонской области женщина помогала россиянам проводить незаконный референдум. Фигурантка вела учет участников голосования и раздавала бюллетени.
Об этом говорится в приговоре, который Херсонский городской суд Херсонской области вынес во вторник, 22 апреля.
Детали дела
Согласно судебным материалам, летом 2022 года фигурантка Наталья Сунденко неофициально работала бухгалтером в совхозе "Белозерский". За участие в незаконном референдуме оккупанты платили ей деньги.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемая свою вину не признала. Женщина заявила, что руководитель и заместитель совхоза сотрудничали с россиянами и путем угроз заставили ее также помогать оккупантам, хотя ей не хотелось этого делать. Адвокат отмечала, что подзащитную нужно оправдать, поскольку та работала на оккупантов принудительно.
Суд признал Наталью Сунденко виновной в коллаборационизме. За содеянное она проведет семь лет в тюрьме и в течение десяти лет не будет иметь права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, у нее конфискуют имущество.
Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.
Согласно декларации Натальи Сунденко, по состоянию на 2019 год женщина работала инспектором по вопросам социальной защиты населения в Станиславском сельском совете.
Напомним, в Одесской области подросток поджег две трансформаторные подстанции. Несовершеннолетнего оштрафовали и обязали к сотрудничеству с органом пробации.
Также мы сообщали, что жительница Донецкой области информировала россиянина о перемещении и местах дислокации ВСУ. Ее приговорили к лишению свободы.
Читайте Новини.LIVE!