Корректировала ракетные удары — на Житомирщине разоблачили агента РФ

Корректировала удары, гуляя с ребенком — СБУ задержала агента РФ
Служба безопасности задержала агента ФСБ, которая под видом прогулок с ребенком корректировала удары по Житомирской области. Ею оказалась 22-летняя жительница Коростеня, которой грозит тюрьма.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 30 апреля.
Что известно о деятельности агента
Правоохранители рассказали, что 22-летняя девушка корректировала ракетно-дроновые удары России по заказу оккупантов. Чтобы получить координаты для огневого поражения, она обходила город и его окрестности и фотографировала места вероятного пребывания украинских защитников.
"Для конспирации разведвылазок агент делала их под видом прогулок со своим 4-летним ребенком, которого "по легенде" отводила в местный детсад. Таким образом фигурантка пыталась выявить и передать куратору геолокации запасных командных пунктов и админзданий Сил обороны", — говорится в сообщении.
По данным СБУ, подозреваемая также шпионила за движением грузовых поездов Укрзализныци, среди которых надеялась зафиксировать военные эшелоны.
Правоохранителям удалось вовремя задержать агента и предотвратить передачу разведывательных данных россиянам. Вместе с тем они провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских объектов.
Какое наказание ждет подозреваемую
Во время обыска у задержанной изъяли телефон с доказательствами работы на врага. Как выяснилось, она попала в поле зрения российских спецслужб, когда искала "дополнительные заработки" на Telegram-каналах. Там ее завербовал российский спецслужбист, личность которого уже установлена киберспециалистами СБУ.
Так, девушке сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, недавно стало известно, что звукорежиссер известной радиостанции в Киеве оказался агентом РФ. Он следил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны и готовил теракты.
Кроме того, житель Харьковщины вступил в российскую ЧВК и патрулировал улицы. Сейчас он находится в розыске.
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