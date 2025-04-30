Корректировала ракетные удары — на Житомирщине разоблачили агента РФ

Спецназовец СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, которая под видом прогулок с ребенком корректировала удары по Житомирской области. Ею оказалась 22-летняя жительница Коростеня, которой грозит тюрьма.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 30 апреля.

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Что известно о деятельности агента

Правоохранители рассказали, что 22-летняя девушка корректировала ракетно-дроновые удары России по заказу оккупантов. Чтобы получить координаты для огневого поражения, она обходила город и его окрестности и фотографировала места вероятного пребывания украинских защитников.

"Для конспирации разведвылазок агент делала их под видом прогулок со своим 4-летним ребенком, которого "по легенде" отводила в местный детсад. Таким образом фигурантка пыталась выявить и передать куратору геолокации запасных командных пунктов и админзданий Сил обороны", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, подозреваемая также шпионила за движением грузовых поездов Укрзализныци, среди которых надеялась зафиксировать военные эшелоны.

Правоохранителям удалось вовремя задержать агента и предотвратить передачу разведывательных данных россиянам. Вместе с тем они провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских объектов.

Какое наказание ждет подозреваемую

Во время обыска у задержанной изъяли телефон с доказательствами работы на врага. Как выяснилось, она попала в поле зрения российских спецслужб, когда искала "дополнительные заработки" на Telegram-каналах. Там ее завербовал российский спецслужбист, личность которого уже установлена киберспециалистами СБУ.

Так, девушке сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно стало известно, что звукорежиссер известной радиостанции в Киеве оказался агентом РФ. Он следил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны и готовил теракты.

Кроме того, житель Харьковщины вступил в российскую ЧВК и патрулировал улицы. Сейчас он находится в розыске.