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Головна Новини дня На Рівненщині обвалився будинок — загинув чоловік

На Рівненщині обвалився будинок — загинув чоловік

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Дата публікації: 20 червня 2025 14:25
Обвал будинку на Рівненщині — загинув чоловік
Рятувальники евакуюють чоловіка з-під завалів будинку. Фото: ДСНС
Ключові моменти Обвал будинку у Рівненській області

У селі Брищі Млинівської територіальної громади у Рівненській області обвалився старий дерев'яний будинок. Внаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Рівненській області 20 червня. 

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Обвал будинку у Рівненській області

Рятувальники розповіли, що 20 червня у селі Брищі під час обвалу дерев'яного житлового будинку під завалами опинилися двоє чоловіків. На місце одразу прибули рятувальники та оперативно деблокували людей.

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Обвал будинку у Рівненській області
Рятувальники та лікарі на місці обвалу будинку. Фото: ДСНС
У Рівненській області обвалився будинок
Рятувальники дістають чоловіків з-під завалів будинку. Фото: ДСНС

"Один із них — 30-річний чоловік, загинув на місці. Іншого постраждалого передано працівникам швидкої допомоги. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня в Івано-Франківській області вже третій день шукають 5-річного хлопчика. Дитина зникла 17 червня в лісі.

Також ми писали, що наприкінці травня балкон впав на відомого американського режисера у Києві. Митець відбувся легкими тілесними ушкодженнями. 

Рівненська область обвалення рятувальники будинок загибель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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