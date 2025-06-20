Обвал будинку на Рівненщині — загинув чоловік

Рятувальники евакуюють чоловіка з-під завалів будинку. Фото: ДСНС

У селі Брищі Млинівської територіальної громади у Рівненській області обвалився старий дерев'яний будинок. Внаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Рівненській області 20 червня.

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Рятувальники розповіли, що 20 червня у селі Брищі під час обвалу дерев'яного житлового будинку під завалами опинилися двоє чоловіків. На місце одразу прибули рятувальники та оперативно деблокували людей.

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Рятувальники та лікарі на місці обвалу будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники дістають чоловіків з-під завалів будинку. Фото: ДСНС

"Один із них — 30-річний чоловік, загинув на місці. Іншого постраждалого передано працівникам швидкої допомоги. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня в Івано-Франківській області вже третій день шукають 5-річного хлопчика. Дитина зникла 17 червня в лісі.

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