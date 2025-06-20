Обвал дома на Ровенщине — погиб мужчина

На Ровенщине обвалился дом — погиб мужчина
В селе Брищи Млиновской территориальной громады в Ровенской области обвалился старый деревянный дом. В результате этого погиб мужчина.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области 20 июня.
Обвал дома в Ровенской области
Спасатели рассказали, что 20 июня в селе Брищи во время обвала деревянного жилого дома под завалами оказались двое мужчин. На место сразу прибыли спасатели и оперативно деблокировали людей.
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"Один из них — 30-летний мужчина, погиб на месте. Другого пострадавшего передали работникам скорой помощи. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 июня в Ивано-Франковской области уже третий день ищут 5-летнего мальчика. Ребенок пропал 17 июня в лесу.
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