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Главная Новости дня На Ровенщине обвалился дом — погиб мужчина

На Ровенщине обвалился дом — погиб мужчина

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Дата публикации 20 июня 2025 14:25
Обвал дома на Ровенщине — погиб мужчина
Спасатели эвакуируют мужчину из-под завалов дома. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Обвал дома в Ровенской области

В селе Брищи Млиновской территориальной громады в Ровенской области обвалился старый деревянный дом. В результате этого погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области 20 июня.

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Обвал дома в Ровенской области

Спасатели рассказали, что 20 июня в селе Брищи во время обвала деревянного жилого дома под завалами оказались двое мужчин. На место сразу прибыли спасатели и оперативно деблокировали людей.

Внимание! Фото ниже содержат чувствительный контент 18+

Обвал будинку у Рівненській області
Спасатели и врачи на месте обвала дома. Фото: ГСЧС
У Рівненській області обвалився будинок
Спасатели достают мужчин из-под завалов дома. Фото: ГСЧС

"Один из них — 30-летний мужчина, погиб на месте. Другого пострадавшего передали работникам скорой помощи. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня в Ивано-Франковской области уже третий день ищут 5-летнего мальчика. Ребенок пропал 17 июня в лесу.

Также мы писали, что в конце мая балкон упал на известного американского режиссера в Киеве. Художник отделался легкими телесными повреждениями.

Ровенская область обрушение спасатели дом гибель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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