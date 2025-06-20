Обвал дома на Ровенщине — погиб мужчина

Спасатели эвакуируют мужчину из-под завалов дома. Фото: ГСЧС

В селе Брищи Млиновской территориальной громады в Ровенской области обвалился старый деревянный дом. В результате этого погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области 20 июня.

Реклама

Читайте также:

Обвал дома в Ровенской области

Спасатели рассказали, что 20 июня в селе Брищи во время обвала деревянного жилого дома под завалами оказались двое мужчин. На место сразу прибыли спасатели и оперативно деблокировали людей.

Внимание! Фото ниже содержат чувствительный контент 18+

Спасатели и врачи на месте обвала дома. Фото: ГСЧС

Спасатели достают мужчин из-под завалов дома. Фото: ГСЧС

"Один из них — 30-летний мужчина, погиб на месте. Другого пострадавшего передали работникам скорой помощи. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня в Ивано-Франковской области уже третий день ищут 5-летнего мальчика. Ребенок пропал 17 июня в лесу.

Также мы писали, что в конце мая балкон упал на известного американского режиссера в Киеве. Художник отделался легкими телесными повреждениями.