На Прикарпатье спасатели осуществили операцию по поиску грибников

Транспортировка тела мужчины. Фото: ГСЧС

На Прикарпатье, в лесах близ села Мысловка, спасатели провели масштабную операцию по поиску двух грибников из Львовщины. 28 октября в 19:10 в Службу спасения поступил звонок от друга пропавших, который не мог выйти на связь с товарищами.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области во вторник, 29 октября.

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Детали поисковой операции

Группа спасателей из села Выгода отправилась на помощь, и уже в 20:51 нашла заблудившуюся в лесу женщину. Ее успешно провели в автомобиль. Однако судьба мужчины оказалась трагической — 29 октября в 09:45 его тело было найдено без признаков жизни. После проведения следственных действий его тело было транспортировано к дороге и передано полиции.

Для проведения поисково-спасательной операции привлекли 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 дрона и 4 кинолога с собаками.

Транспортировка тела мужчины. Фото: ГСЧС

Напомним, с наступлением осени начинается особый сезон для грибников. Однако вместе с ним приходят и определенные риски, в частности пищевое отравление грибами.

Также мы писали, что штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов в Украине значительно увеличились. Такое решение принято в целях более эффективной защиты природных ресурсов страны и предотвращения самовольного сбора этих даров природы в запрещенных местах.