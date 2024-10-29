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На Прикарпатті рятувальники виявили тіло грибника в лісі — фото

29 жовтня 2024 20:09
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Прикарпатті рятувальники здійснили операцію з пошуку грибників
Транспортування тіла чоловіка. Фото: ДСНС
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

На Прикарпатті, у лісах поблизу села Мислівка, рятувальники здійснили масштабну операцію з пошуку двох грибників зі Львівщини. 28 жовтня о 19:10 до Служби порятунку надійшов дзвінок від друга зниклих, який не міг вийти на зв’язок з товаришами.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області у вівторок, 29 жовтня.

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Деталі пошукової операції

Група рятувальників з села Вигода вирушила на допомогу, і вже о 20:51 знайшла жінку, яка заблукала в лісі. Її успішно провели до автомобіля. Проте доля чоловіка виявилася трагічною — 29 жовтня о 09:45 його тіло було знайдено без ознак життя. Після проведення слідчих дій його тіло було транспортовано до дороги та передано поліції.

Для проведення пошуково-рятувальної операції залучили 13 рятувальників, 3 одиниці техніки, 2 дрони та 4 кінологи з собаками.

Транспортування тіла чоловіка. Фото: ДСНС
Транспортування тіла чоловіка. Фото: ДСНС

Нагадаємо, з приходом осені розпочинається особливий сезон для грибників. Проте разом із ним приходять і певні ризики, зокрема, харчове отруєння грибами

Також ми писали, що штрафи за незаконний збір грибів, ягід та горіхів в Україні значно збільшилися. Таке рішення прийняте з метою більш ефективного захисту природних ресурсів країни та запобігання самовільному збору цих дарів природи у заборонених місцях. 

рятувальники ДСНС гриби Івано-Франківська область ліс

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