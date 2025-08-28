Обстрел Киева 28 августа — на Полтавщине объявлен День траура по погибшим

Разрушенный дом в результате атаки 28 августа. Фото: Новини.LIVE

Пятница, 29 августа, в Полтавской области объявлена Днем траура. В регионе почтят память погибших в результате массированной атаки РФ по Киеву.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в четверг, 28 августа.

29 августа объявлено Днем траура на Полтавщине

Жители Полтавщины вместе с Киевом чтят память погибших мирных людей, которые стали жертвами атаки российских войск.

"Это были люди, которые имели право жить, мечтать, планировать будущее, но их жизни оборвались из-за циничного обстрела россиян. Сочувствуем родным и близким. Вечная память погибшим", — написал глава Полтавской ОВА.

Заявление Владимира Когута. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, 29 августа День траура по погибшим в результате российской атаки также объявили в Киеве и Сумах.

По состоянию на 20:00 28 августа в столице известно 19 жертв российского террора, среди которых четверо детей. В Дарницком районе города продолжается поисково-спасательная операция.

Кроме того, мы писали, что на атаку РФ по Киеву отреагировали лидеры стран ЕС. Зато в Кремле отметили, что стремятся вести переговоры.