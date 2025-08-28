Обстрел Киева 28 августа — на Полтавщине объявлен День траура по погибшим

На Полтавщине завтра объявили Днем траура по погибшим в Киеве
Пятница, 29 августа, в Полтавской области объявлена Днем траура. В регионе почтят память погибших в результате массированной атаки РФ по Киеву.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в четверг, 28 августа.
29 августа объявлено Днем траура на Полтавщине
Жители Полтавщины вместе с Киевом чтят память погибших мирных людей, которые стали жертвами атаки российских войск.
"Это были люди, которые имели право жить, мечтать, планировать будущее, но их жизни оборвались из-за циничного обстрела россиян. Сочувствуем родным и близким. Вечная память погибшим", — написал глава Полтавской ОВА.
Напомним, 29 августа День траура по погибшим в результате российской атаки также объявили в Киеве и Сумах.
По состоянию на 20:00 28 августа в столице известно 19 жертв российского террора, среди которых четверо детей. В Дарницком районе города продолжается поисково-спасательная операция.
Кроме того, мы писали, что на атаку РФ по Киеву отреагировали лидеры стран ЕС. Зато в Кремле отметили, что стремятся вести переговоры.
Читайте Новини.LIVE!