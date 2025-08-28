Обстріл Києва 28 серпня — на Полтавщині оголошено День жалоби за загиблими

Зруйнований будинок внаслідок атаки 28 серпня. Фото: Новини.LIVE

П'ятницю, 29 серпня, у Полтавській області оголошено Днем жалоби. У регіоні вшанують пам'ять загиблих внаслідок масованої атаки РФ по Києву.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у четвер, 28 серпня.

29 серпня оголошено Днем жалоби на Полтавщині

Жителі Полтавщини разом із Києвом вшановують пам'ять загиблих мирних людей, які стали жертвами атаки російських військ.

"Це були люди, які мали право жити, мріяти, планувати майбутнє, але їхні життя обірвалися через цинічний обстріл росіян. Співчуваємо рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим", — написав очільник Полтавської ОВА.

Заява Володимира Когута. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, 29 серпня Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки також оголосили у Києві та Сумах.

Станом на 20:00 28 серпня у столиці відомо про 19 жертв російського терору, серед яких четверо дітей. У Дарницькому районі міста триває пошуково-рятувальна операція.

Крім того, ми писали, що на атаку РФ по Києву відреагували лідери країн ЄС. Натомість у Кремлі наголосили, що прагнуть вести переговори.