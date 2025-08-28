Відео
У Сумах оголосили Днем жалоби завтра через удар по Києву



Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:28

Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 29 серпня, у Сумській громаді оголошено День жалоби. Це пов'язано із масштабним обстрілом Києва з боку російських окупантів.

Про це повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар у Telegram.

Читайте також:
У Сумах оголосили Днем жалоби на завтра через удар по Києву - фото 1
Пост Артема Кобзаря. Фото: скриншот



"У зв’язку з жахливою трагедією, що сталася 28 серпня 2025 року внаслідок масованої ворожої атаки на Київ, у якій загинули мирні мешканці, серед них і діти, у Сумській міській територіальній громаді оголошено 29 серпня 2025 року Днем жалоби", — говориться у повідомленні.

Кобзар висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

У Сумах оголосили Днем жалоби на завтра через удар по Києву - фото 2
Розпорядження про День жалоби у Сумах. Фото: Telegram Артема Кобзаря

Нагадаємо, нещодавно рятувальники дістали з-під завалів у Києві ще одне тіло. Станом на зараз відомо про 18 загиблих після атаки РФ. 

Крім того, атаку РФ по Києву засудили лідери ЄС. Поки вони різко реагували, Кремль продовжує говорити, що хоче переговорів, але від атак не відмовиться. 

Суми
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
