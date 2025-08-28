У Сумах оголосили Днем жалоби завтра через удар по Києву
У п'ятницю, 29 серпня, у Сумській громаді оголошено День жалоби. Це пов'язано із масштабним обстрілом Києва з боку російських окупантів.
Про це повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар у Telegram.
"У зв’язку з жахливою трагедією, що сталася 28 серпня 2025 року внаслідок масованої ворожої атаки на Київ, у якій загинули мирні мешканці, серед них і діти, у Сумській міській територіальній громаді оголошено 29 серпня 2025 року Днем жалоби", — говориться у повідомленні.
Кобзар висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Нагадаємо, нещодавно рятувальники дістали з-під завалів у Києві ще одне тіло. Станом на зараз відомо про 18 загиблих після атаки РФ.
Крім того, атаку РФ по Києву засудили лідери ЄС. Поки вони різко реагували, Кремль продовжує говорити, що хоче переговорів, але від атак не відмовиться.
